RICERCA: FPT INDUSTRIAL E POLITECNICO MILANO RINNOVANO COLLABORAZIONE

4 maggio 2017- 21:23

Milano, 4 mag. (AdnKronos) - Alleanza tra mondo dell'impresa e università per sviluppare i motori di domani. Fpt Industrial, brand di Cnh Industrial attiva nella progettazione, produzione e vendita di motori per applicazioni industriali, ha rinnovato la propria collaborazione scientifica con il Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico di Milano. La presentazione del progetto di ricerca, che proseguirà sino al 2019 e ha come focus la combustione dei motori diesel e a gas naturale e i sistemi di post-trattamento, è avvenuta questa mattina presso l'Aula Magna del Politecnico di Milano alla presenza di Annalisa Stupenengo, Brand President Fpf Industrial, di Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano, e di Gianantonio Magnani, Presidente della Fondazione Politecnico di Milano e del PoliHub."La possibilità di collaborare con un centro d'eccellenza tecnologica e di ricerca come il Politecnico di Milano ha un'importanza fondamentale perché è un'occasione per partecipare da protagonisti alla crescita di quelle competenze e di quelle professionalità che, in futuro, contribuiranno a permetterci di continuare a vincere le sfide del mercato", ha dichiarato Stupenengo. "Fondazione Politecnico di Milano opera da quasi 15 anni per rendere ancora più stretto e solido il rapporto tra l’università e le aziende", ha detto Magnani. "La collaborazione con FPT Industrial, che si rinnova oggi grazie ad un nuovo accordo, testimonia come una visione comune tra ricerca e impresa sia il vero motore dell’innovazione".