16 aprile 2018- 17:43 RICERCA: GENTILONI, NON SO SE LO FARò IO MA AVANTI CON SFORZO INVESTIMENTI

Roma, 16 apr. (AdnKronos) - "Occorre dare continuità all'investimento sulla ricerca. Abbiamo fatto nell'ultima legge bilancio un primo sforzo, ma questo sforzo deve proseguire, non so se lo farò io, qualcuno lo farà. Noi comunque ci batteremo per trasmettere questo messaggio". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni Centro di riferimento oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone.