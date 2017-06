RICERCA: NOVARTIS VINCE IL PREMIO GALENO 2017 PER RISULTATI SCLEROSI

22 giugno 2017- 16:56

Milano, 22 giu. (AdnKronos) - Gilenya (fingolimod) fa il bis: il farmaco di Novartis per la cura della sclerosi multipla recidivante-remittente vince il premio Galeno 2017 per la categoria 'Real Worldwide Evidence' per il progresso nel trattamento della malattia e gli effetti sulla qualità della vita dei pazienti. In occasione del 25esimo anniversario del premio una sezione speciale è stata riservata ai farmaci già premiati - la molecola di Novartis ha vinto il premio Galeno nel 2012 come farmaco innovativo - riconoscendo l'insieme degli studi post-approvazione in grado di confermare l'efficacia del farmaco nell'effettiva pratica clinica. La cerimonia di assegnazione del premio Galeno Italia per l'Innovazione del farmaco 2017, importante riconoscimento in ambito biomedico e farmacologico, si è tenuto al Palazzo dei Giureconsulti a Milano.Il premio Rwe riconosce come la molecola di Novartis per la sclerosi multipla abbia "rappresentato un progresso" nel trattamento della malattia "influendo sulla qualità di vita e le potenzialità lavorative di molti pazienti". In commercio dal 2010, da allora l'evidenza accumulata dall'uso della pratica clinica è estensiva: l'esposizione mondiale corrisponde ormai a 204.000 pazienti trattati. Il premio a Novartis - nel 2016 le attività del gruppo hanno registrato un fatturato di 48,5 miliardi di dollari, circa 9 miliardi sono stati investiti in Ricerca & Sviluppo - è anche il riconoscimento alla produzione e alla raccolta di dati osservazionali come parte integrante del processo di sviluppo di un farmaco, in grado di influire nel tempo sulle condizioni di accesso, prezzo e rimborsabilità. Se nel 2012 fingolimod ha vinto il premio per il suo livello di innovatività - la somministrazione per via orale che presenta vantaggi per la qualità di vita del paziente - oggi a essere premiata è l'esperienza a lungo termine e i risultati del trattamento. "Siamo fieri e orgogliosi di questo risultato, che premia, prima di tutto, il valore di una innovazione che si consolida nel tempo", commenta Georg Schroeckenfuchs, amministratore delegato Farma e country president Novartis Italia.