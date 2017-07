RICERCA: PER CENTRO NERVIANO DUE OFFERTE MA NON CONFORMI

4 luglio 2017- 21:44

Milano, 4 lug. (AdnKronos Salute) - Due offerte, ma entrambe non conformi. Niente di fatto per Nerviano Medical Sciences. Oggi era una data cruciale per il destino del centro di ricerche oncologiche alle porte di Milano. Sono state infatti aperte le buste arrivate in risposta all'Avviso pubblico lanciato dalla Fondazione regionale per la ricerca biomedica (Frrb, che fa capo alla Regione Lombardia) per alienare la partecipazione detenuta in Nms Group (al 100%). Ma secondo quanto scritto nel comunicato ufficiale firmato dal direttore generale della Frrb, Marina Gerini, e pubblicato sul sito della fondazione, le due offerte pervenute "non sono conformi alla richiesta dell'Avviso" e "pertanto non processabili". Ad aver avanzato la manifestazione d'interesse, a quanto apprende l'Adnkronos Salute, sarebbero stati Minakem, un produttore francese di principi attivi per conto terzi, attraverso la sua finanziaria Minafin (probabilmente interessata alla società Nerpharma che nel gruppo Nms si occupa appunto di principi attivi e formulati), e il Gruppo Exom, che ha una Cro (Contract research organization) di studi clinici, probabilmente interessato alla società Clioss di Nms, impegnata proprio nel seguire gli studi clinici.