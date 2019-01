23 gennaio 2019- 11:53 Ricerca: Uninpd scopre la ricetta segreta del calcio (3)

(AdnKronos) - La ricerca ha mostrato anche altre implicazioni sorprendenti, contrarie alle comuni intuizioni finora sviluppate sul calcio. Quali sono le strategie migliori da seguire riguardo al controllo del campo da gioco? Lo studio mostra ad esempio che il controllo delle fasce laterali non è importante, così come non è importante il controllo del centrocampo."È invece importante il controllo del "contro-centrocampo" (il centrocampo ribaltato geometricamente) – dice Marchiori -, e l’idea che il passaggio in avanti sia più importante è sbagliata: passare la palla avanti conta infatti come passarla indietro".