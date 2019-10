4 ottobre 2019- 12:11 Ricerca: Unipd, la caffeina migliora la capacità di lettura e la percezione globale

Padova, 4 ott. (AdnKronos) - La caffeina è uno degli ingredienti psicoattivi più consumati al mondo. Ogni giorno vengono consumate circa 1,6 miliardi di tazze di caffè. Le attività che svolgiamo quotidianamente, quali ad esempio leggere, possono essere influenzate dal consumo di caffeina?A livello percettivo, la caffeina sembra migliorare la percezione globale di una scena visiva. La percezione globale – controllata principalmente dai circuiti attenzionali dell'emisfero destro – risulta causalmente connessa alle capacità di lettura. Infatti le abilità di percezione globale già dalla scuola dell’infanzia predicono lo sviluppo delle future abilità di lettura negli anni successivi. Inoltre, in persone con difficoltà di lettura, i training comportamentali che migliorano le abilità di percezione globale risultano migliorare anche le capacità di lettura. mentre a livello linguistico, il consumo di caffeina sembra migliorare le prestazioni nelle attività di ragionamento semantico.Queste le premesse all’articolo 'Caffeine improves text reading and global perception' pubblicato sulla prestigiosa rivista Journal of Psychopharmacology' e realizzato da ricercatori delle Università di Padova, Firenze e Bergamo.