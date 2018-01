RICICLAGGIO: ARRESTATO PATRON FOGGIA CALCIO SANNELLA, CHIESTO COMMISSARIAMENTO (2)

24 gennaio 2018- 10:12

(AdnKronos) - L'arresto di Sannella fa parte delle indagini condotte nell’ambito dell’operazione denominata 'Security', che nel maggio 2017 aveva portato all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di 15 persone, accusate a vario titolo di far parte di un’associazione per delinquere che ha favorito gli interessi, in particolare a Milano e provincia, della famiglia mafiosa catanese dei Laudani. Numerose perquisizioni sono state eseguite a Foggia e provincia negli uffici e nelle abitazioni nella disponibilità di Sannella e del fratello nella sede del Foggia Calcio.Lo scorso dicembre era stato arrestato Ruggiero Massimo Curci, ex vice presidente del Foggia, con l'accusa di aver autoriciclato quasi 2 milioni di euro. Sannella, secondo le indagini, avrebbe ricevuto e riciclato personalmente parte di tali versamenti, per un importo complessivo di quasi 380mila euro, reimpiegandoli nel Foggia Calco sia attraverso la corresponsione di somme di denaro in nero agli atleti, allenatori, procuratori, sia mediante pagamenti funzionali alla gestione della società calcistica. La Dda di Milano ha chiesto il commissariamento della società calcistica in quanto gli illeciti sono stati commessi dai vertici della società sportiva, che avrebbe tratto dal reato un profitto di 2 milioni di euro di provenienza illecita. L’udienza per decidere sulla richiesta è stata fissata per il prossimo 13 febbraio.