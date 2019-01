17 gennaio 2019- 16:03 Riciclo bottiglie in Pet, in Coripet ora c'è tutta la filiera

Roma, 17 gen. - (AdnKronos) - Coripet, consorzio che lo scorso aprile ha ottenuto dal ministero dell’Ambiente il via libera a operare autonomamente nella gestione del riciclo delle bottiglie Pet, aumenta la rappresentatività della propria filiera aprendo anche ai converter, ovvero le aziende che producono le cosiddette preforme, il semi lavorato utilizzato per produrre le bottiglie nelle linee di produzione di latte, acqua e bibite."L’ingresso dei converter è un importante passo in avanti - dichiara Corrado Dentis, presidente Coripet - perché completa la rappresentatività coinvolgendo tutti gli attori del processo di progettazione e produzione degli imballaggi in Pet per liquidi alimentari. Avere all’interno di Coripet l’intera filiera ci dà la possibilità di intervenire lungo l'intera vita dell’imballaggio in Pet: progettazione, uso e riciclo”.I converter producono le preforme sia in Pet opaco che in Pet trasparente e il loro processo di produzione prevede la possibilità di usare sia Rpet che Pet vergine. Il loro ingresso nella compagine societaria segna dunque un ulteriore passo per rendere concreto il ciclo “da bottiglia a nuova bottiglia”.Composto inizialmente da sei aziende produttrici di acque minerali e bevande analcoliche (Acque Minerali d’Italia, Ferrarelle Spa, Lete Spa, Maniva srl, Gruppo Sanpellegrino e Drink Cup, circa il 35% del mercato a valore delle acque minerali in Italia) e tre aziende di riciclo di Pet (Aliplast, Dentis Recycling Italy e Valplastic, circa il 75% del mercato di riferimento), Coripet ha segnato di mese in mese la crescita della propria struttura consortile con l’ingresso di Centrale del latte di Brescia e di Granarolo.Prima tappa raggiungere, dal primo anno, la quantità obbligatoria per legge, almeno il 60%, attraverso due modalità: da un lato integrandosi nell’attuale sistema di raccolta e selezione tramite accordi con Anci e gli impianti di selezione e, dall’altro, installando eco-compattatori presso i supermercati o gli altri soggetti interessati. Le bottiglie che saranno raccolte con gli eco-compattatori saranno avviate a nuova vita attraverso i riciclatori soci in Coripet, tutti in possesso del parere positivo di Efsa per la produzione di Rpet idoneo al diretto contatto alimentare.