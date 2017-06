RICOVERATA RITA BERNARDINI, MALORE PER LEADER RADICALI

21 giugno 2017- 14:05

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - Rita Bernardini, membro della presidenza del partito Radicale, a seguito di un malore, è stata ricoverata per accertamenti in un ospedale romano. Aveva appena interrotto uno sciopero della fame durato 25 giorni, per protesta contro le condizioni dei carcerati in Italia.