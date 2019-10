4 ottobre 2019- 15:48 Rider: Catalfo, 'maggioranza trovato accordo, molto soddisfatta'

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - "La maggioranza di Governo ha trovato l’accordo sui rider e sono molto soddisfatta perché finalmente anche questi lavoratori avranno maggiori diritti e tutele". E' il ministro del Lavoro , Nunzia Catalfo a commentare l'intesa raggiunta ieri in senato su un emendamento al Dl Crisi in discussione al Senato.L'accordo, spiega il ministro, prevede due tipi di intervento: ai ciclofattorini impiegati in maniera continuativa saranno garantire le tutele del lavoro subordinato mentre a quelli che lavorano in maniera occasionale e discontinua sarà assicurato un pacchetto minimo di diritti inderogabili (dal divieto di cottimo alla paga minima oraria collegata ai Contratti nazionali di riferimento, salute e sicurezza, tutele previdenziali) a cui può affiancarsi una regolamentazione specifica tramite la stipula di contratti collettivi."Il principale obiettivo di questo intervento è stimolare, anche in tale settore, la contrattazione collettiva che avrà il compito di regolare in concreto la figura dei rider", conclude.