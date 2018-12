5 dicembre 2018- 20:36 Rieti: Barbagallo, è tragedia, serve impegno forte per prevenzione

Roma, 5 dic. (AdnKronos) - "È una tragedia, un grande dolore". Così il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, ha accolto la notizia dell’ennesimo incidente sul lavoro, verificatosi oggi pomeriggio in provincia di Rieti, nel quale sono stati coinvolti lavoratori e vigili del fuoco. "Basta parole: bisogna fermare questa strage. Ora, ci stringiamo in doloroso silenzio al fianco delle famiglie colpite da questo dramma e di tutti i vigili del fuoco del nostro Paese. Ma dobbiamo batterci perché prevalga un impegno forte per la prevenzione. Serve un’azione concreta e incisiva", conclude.