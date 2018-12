5 dicembre 2018- 18:02 Rieti: Fns Cisl, vicinanza ai colleghi e a famiglia vigile fuoco morto

Roma, 5 dic. (AdnKronos) - "Esprimo a livello personale e per conto della Federazione Nazionale della sicurezza della Cisl i più sentiti sentimenti di vicinanza ai colleghi dei vigili del fuoco di Rieti, sconvolti dalla tragica esplosione del distributore di benzina in via Salaria". Lo scrive in una nota il segretario generale della Fns Cisl, la Federazione Nazionale della Sicurezza della Cisl, Pompeo Mannone, commentando l'esplosione avvenuta sulla via Salaria oggi.Purtroppo, sottolinea, "un collega è deceduto ed altri due sono in codice rosso: una vera tragedia che sconvolge tutti noi e l’intero CNVVF. Siamo vicini alla famiglia del collega che non è più con noi, interpretando anche il sentimento di tutti i Vigili de fuoco".