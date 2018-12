5 dicembre 2018- 18:01 Rieti: Fp Cgil, esplosione distributore tragedia devastante, vicini a vittime

Roma, 5 dic. (AdnKronos) - "Una tragedia devastante, che registra due morti, uno dei quali un Vigile del fuoco. Alle famiglie e ai cari delle vittime vogliamo esprimere il nostro cordoglio e siamo vicini ai tanti feriti, come al Vigile del Fuoco ricoverato in condizioni gravissime e come ai lavoratori del 118 prontamente intervenuti e investiti dalle fiamme". Così la Fp Cgil Roma e Lazio e la Fp Cgil Nazionale in merito all'esplosione avvenuta oggi in un distributore di carburante sulla via salaria, nel reatino, e che al momento avrebbe registrato decine di feriti e due vittime."Non è il momento questo di fare valutazioni sulla natura dell'incidente, aspettiamo e rispettiamo il lavoro che dovrà fare la Magistratura", sottolinea. "Il nostro pensiero e le nostre priorità vanno adesso alle vittime e ai feriti coinvolti e nelle prossime ore, insieme alle altre organizzazioni sindacali, metteremo in campo iniziative di solidarietà e di concreto sostegno. Ma non possiamo non ribadire, ancora una volta, come il nostro paese debba fare del tema della salute e della sicurezza sul lavoro una assoluta priorità. Le morti sul lavoro che registriamo sono un vero e proprio bollettino di guerra ed è ora di dire basta", concludono Fp Cgil Roma Lazio e Nazionale.