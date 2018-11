22 novembre 2018- 13:26 Rifiuti: al via causa Ue contro Italia per discariche

Roma, 22 nov. (AdnKronos) - Al via la causa di inadempimento dell'Italia per non essersi messa in regola con la normativa sulle discariche di rifiuti. "Al momento, nessuna sanzione contro l’Italia viene, o può essere, richiesta. Tuttavia, appare opportuno evidenziare che, quando la Corte riconosce che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del diritto dell’Unione, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta", riferisce in una nota la Corte Ue dopo che la Commissione Ue ha chiesto alla stessa Corte di giustizia di accertarsi che l’Italia sarebbe venuta meno agli obblighi prevista dalla direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti.La Commissione, qualora ritenga che uno Stato membro non abbia adottato tutte le misure necessarie ad eseguire una sentenza della Corte, sottolinea la Corte di Giustizia Ue, "può fissare un termine per l’esecuzione. Allo scadere di tale termine, la Commissione può adire nuovamente la Corte ove uno Stato si trovi in una situazione di 'inadempimento nell'inadempimento', ossia quando, dopo essere stato oggetto di una prima sentenza di inadempimento, persista nella violazione delle norme del diritto dell’Unione e si trovi ancora in una situazione di inadempimento. Solo a questo punto, la Commissione può proporre alla Corte di condannare lo Stato 'doppiamente' inadempiente a sanzioni pecuniarie, cioè a una penalità e/o a una somma forfettaria".