22 novembre 2018- 13:26 Rifiuti: al via causa Ue contro Italia per discariche (2)

(AdnKronos) - La direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, definisce il concetto di discariche cosiddetti 'preesistenti': si tratta delle discariche che hanno già ottenuto un’autorizzazione o che erano già in funzione prima del 16 luglio 2001, data entro la quale la direttiva stessa doveva essere trasposta nel diritto nazionale. Secondo la direttiva, entro il 16 luglio 2009, le Autorità competenti di ciascuno Stato membro dovevano o completare i lavori per rendere le discariche preesistenti conformi ai requisiti stabiliti nella direttiva o chiuderle definitivamente.Nel 2017, la Commissione ha promosso contro l’Italia la presente azione di inadempimento, ritenendo che, dagli elementi forniti dall’Italia nel corso della fase pre-contenziosa della procedura, risultasse che nessuno dei suddetti adempimenti fosse stato completato in relazione a 44 discariche preesistenti, con la conseguenza che, per tali discariche, l’Italia sarebbe venuta meno agli obblighi di cui alla direttiva. Questo è quanto, secondo la Commissione, la Corte di giustizia doveva accertare.