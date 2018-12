28 dicembre 2018- 18:23 Rifiuti: Arera, avviato monitoraggio tariffe e obblighi anagrafica operatori

Roma, 28 dic. (AdnKronos) - L'Arera avvia un procedimento per istituire un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione per gli anni 2018 e 2019. Lo rende noto l'Authority in un comunicato dopo che all’Autorità sono state attribuite anche le competenze di regolazione e controllo sul ciclo dei rifiuti urbani. In particolare sono state assegnate ad Arera anche in questo settore la totalità delle attribuzioni previste dalla propria legge istitutiva n. 481/95, da esercitare in coerenza con le specifiche finalità e principi espressamente individuati dalla legge, nonché in base alle ulteriori attribuzioni e finalità previste. In tal modo il legislatore ha voluto garantire per il ciclo integrato dei rifiuti un assetto regolatorio centralizzato, imperniato sulla presenza di un’amministrazione tecnica indipendente, con consolidata esperienza in altri settori.