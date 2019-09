19 settembre 2019- 16:17 Rifiuti: assessore Sicilia, 'assorbire personale Srr o via a commissariamenti'

Palermo, 19 set. (AdnKronos) - Una raffica di incontri con le Srr per verificare il rispetto della normativa in tema di personale, gestione del servizio e impianti. L’assessore regionale all’Energia Alberto Pierobon accelera e stringe il cerchio intorno alle Società di regolamentazione per superare le criticità che ancora si registrano sul territorio. In primis, il tema del personale: il 3 ottobre è previsto un altro incontro, appositamente convocato in assessorato, che vedrà allo stesso tavolo ancora le Srr, la Regione e i sindacati. L’obiettivo è appurare la situazione dei dipendenti, il loro passaggio alle nuove società ed eventuali violazioni di legge. "Non tollereremo assunzioni all’esterno o altre anomalie – spiega Pierobon – Bisogna assorbire tutto il personale storico nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale che regola il settore. Valuteremo lo stato delle procedure e quanto è stato fatto, quindi decideremo se sostituirci agli enti inadempienti". Il dirigente generale dei Rifiuti Salvatore Cocina ha convocato tutte le Srr dell’Isola predisponendo un fitto calendario. Si parte oggi, alle 15, con la Caltanissetta provincia Sud; alle 16 l’incontro con Caltanissetta provincia Nord; alle 17 toccherà alla Srr Enna Provincia.