RIFIUTI: ASSESSORE SICILIA, DA ROMA TEMPI STRETTI, NON ABBIAMO BACCHETTA MAGICA (2)

4 dicembre 2017- 19:48

(AdnKronos) - "Vogliamo discutere un piano da realizzare secondo tempi e modalità possibili - dice ancora Figuccia -. Invece, in base all'intesa in 15 giorni dovremmo portare i rifiuti all'estero. Una cosa che non è mai riuscita a nessuno dei governi precedenti e di cui nessuno si è voluto assumere la responsabilità per un problema, che noi condividiamo, legato ai costi di un'operazione di questo tipo. Sempre in due settimane dovremmo prevedere per le grandi città, ossia Palermo, Catania e Messina, l'adeguamento degli standard minimi della raccolta differenziata. Noi stiamo lavorando a un piano serio di riordino del sistema di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, ma non abbiamo la bacchetta magica. Serve più tempo" conclude il neo assessore.