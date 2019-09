11 settembre 2019- 13:09 Rifiuti: Besseghini (Arera), 'importante l'attivo contributo di tutta la filiera'

Roma, 11 set. (AdnKronos) - "Gli obiettivi che la legge finanziaria 2018 ha affidato ad Arera in materia di rifiuti erano ambiziosi: miglioramento del servizio agli utenti, omogeneità tra le aree del paese, valutazione dei rapporti costo-qualità e adeguamento infrastrutturale. Ben si comprende come sarebbe difficile portare a compimento qualsiasi riforma omogenea senza un consapevole e attivo contributo di ciascun segmento della filiera". Così in una nota il presidente di Arera Stefano Besseghini."Le regole dell’Autorità e gli stimoli tariffari - sottolinea ancora - dovranno supportare tanto i cambiamenti comportamentali dei singoli utenti, quanto lo sviluppo tecnologico degli impianti di trattamento, tenendo ben presenti che ad obiettivi sociali ed ambientali occorre affiancare una pragmatica sostenibilità economica dei percorsi che si intraprendono".