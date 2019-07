19 luglio 2019- 18:54 Rifiuti: blitz all'alba del vicesindaco con i vigili, 78 multe e 4 denunce

Palermo, 19 lug. (AdnKronos) - E’ di 78 multe, 4 denunce penali e 3 automezzi sequestrati il bilancio dell’operazione di controllo contro l’abbandono illecito dei rifiuti svolta questa mattina all’alba dalla polizia municipale di Palermo, cui hanno preso parte il comandante Vincenzo Messina e il vice sindaco Fabio Giambrone. L’intervento, con 6 pattuglie di agenti in borghese, si è svolto lungo le strade di accesso a Palermo dai Comuni limitrofi della zona nord ed ha evidenziato un grave fenomeno di “pendolarismo” dei rifiuti: la grande maggioranza dei sanzionati risulta infatti residente nei Comuni di Capaci, Isole delle Femmine e Carini ma non sono mancati anche abbandoni di rifiuti provenienti da Alcamo e Balestrate.Dovranno invece rispondere di diversi reati penali i 4 tra possessori e guidatori dei 3 mezzi sottoposti a sequestro. In un caso un furgone refrigerato destinato al trasporto di cibi freschi era invece utilizzato per il trasporto di rifiuti misti, imballaggi e scarti di lavorazione di pesce.“I numeri di questa operazione – commenta il comandante Messina - credo che parlino da soli circa la necessità ed efficacia di questo tipo di controlli che saranno ripetuti più volte alla settimana lungo le stesse ed altre vie cittadine anche nelle ore notturne”. Per il vice sindaco Giambrone “il Comune e la polizia municipale stanno facendo la propria parte e ci auguriamo che i colleghi dei comuni limitrofi collaborino nella repressione di questo grave fenomeno e ci auguriamo che queste forme di controllo unite alla collaborazione di sempre più cittadini portino a debellare comportamenti incivili non più tollerabili”. “E’ evidente – sostiene invece il sindaco Orlando - che è in corso uno scontro durissimo fra una minoranza di incivili e la maggioranza di cittadini palermitani e non solo di Palermo per il decoro e la pulizia della nostra città. Alla maggioranza di cittadini civili ed amanti della pulizia chiedo di unirsi a noi e al nostro impegno per il bene della nostra comunità”.