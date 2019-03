7 marzo 2019- 13:29 Rifiuti: Bottacin (Veneto), 'da sempre attivi contro illeciti ambientali' (2)

(AdnKronos) - Questi seminari, che prossimamente anche la Prefettura di Rovigo potrebbe organizzare in Polesine, hanno anche lo scopo di far conoscere agli addetti ai lavori, oltre che ai cittadini, ciò che sta accadendo realmente nel Veneto dove si sviluppa il 9% degli incendi che riguardano i rifiuti di tutto il Nord Italia. Percentuale che crolla drasticamente se si considera l'intero territorio nazionale.“Ma nulla si vuole lasciare al caso – conclude Bottacin - e quindi, oltre a finanziamenti destinati a enti pubblici e privati per progetti di videosorveglianza con incremento sensibile di controlli, abbiamo introdotto anche questa task force che, come ha suggerito l'ing. Dattilo, mi auguro davvero venga estesa a tutta Italia. Non va infine dimenticato ma anzi sottolineato il preziosissimo lavoro del nostro braccio operativo costituito da Arpav, a cui va il mio ringraziamento, che effettua un numero di controlli e campionamenti che non ha eguali in Italia”.