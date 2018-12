10 dicembre 2018- 11:09 Rifiuti: business lombardo sale a 2,6 mld, nell'export primeggia la Cina (2)

(AdnKronos) - "In un’ottica di sviluppo sostenibile la corretta gestione dei rifiuti è diventato un tema sempre più importante per il mondo produttivo", ha dichiarato Marco Accornero, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e presidente della Sezione regionale Lombardia dell’Albo nazionale gestori ambientali. "La Camera di commercio è attiva in questo settore con vari strumenti: fornisce alle imprese informazioni specifiche su temi ambientali attraverso seminari e workshop di approfondimento, gestisce le procedure legate all’invio telematico delle dichiarazioni Mud e cura la tenuta dell’Albo gestori ambientali". Domani 11 dicembre in Camera di commercio a Milano (9.45-12.30, Palazzo Turati in via Meravigli) si terrà un seminario su novità normative e operative dell’Albo gestori ambientali.