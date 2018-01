RIFIUTI: CANCELLERI (M5S), GENTILONI? FA PROMESSE DA CAMPAGNA ELETTORALE

29 gennaio 2018- 14:36

Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - "Chi ha governato in questi anni non ha mai risolto i temi scottanti, come acqua e rifiuti. Oggi apprendiamo che il premier Gentiloni se ne occuperà quindi prima, quando era alla guida del Paese, non se ne è mai occupato. E' un'assunzione di responsabilità che gli fa onore, ma non fa onore alla nostra terra. Certo, in campagna elettorale tutti si occupano di tutto, salvo poi vincere le elezioni e non fare assolutamente nulla, come sta facendo il nostro presidente della regione Musumeci che è praticamente assente". Cosi Giancarlo Cancelleri, ex candidato governatore del M5s in Sicilia, ha commentato le parole del premier oggi a Palermo per la cerimonia di presentazione di Palermo Capitale della Cultura.