28 dicembre 2018- 12:43 Rifiuti: Conte, commissariare Raggi? La considero provocazione...

Roma, 28 dic. (AdnKronos) - "Sicuramente quello dei rifiuti è un problema per Roma. La questione riguarda la Regione di concerto con l'amministrazione comunale e non direttamente il governo ma il ministro dell'Ambiente è a disposizione per intervenire, un ministro che è particolarmente sensibile a tutti i roghi compreso l'ultimo qui a Roma. L'emergenza rifiuti è seguita, la sindaca Raggi non si sottrae e quindi" parlare di commissariamento "la considero una provocazione". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla conferenza stampa di fine anno rispondendo a una domanda su un eventuale commissariamento della giunta Raggi per l'emergenza rifiuti.