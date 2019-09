26 settembre 2019- 13:00 Rifiuti: Costa, 'chiudere presto nuovo accordo Anci Conai'

Roma, 26 set. (Adnkronos) - Il nuovo accordo Anci Conai va chiuso "presto". L’intenzione di chiudere entro il 31 dicembre "è una buona notizia così da partire subito con i tavoli tecnici". Lo afferma il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in occasione della presentazione del rapporto Anci Conai. Per raggiungere il risultato, il ministro si "mette a disposizione come facilitatore" del dialogo tra i comuni e il mondo dell’imprenditoria. Nel nuovo accordo, aggiunge il ministro, "mi interessa molto che si sviluppi il concetto di responsabilità estesa del produttore e che l’analisi merceologiche sia compiuta da soggetti terzi recuperando così la fiducia del cittadino che si sente più garantito". "Chiudiamo questo accordo. Io sono al vostro fianco" conclude Costa.