16 gennaio 2019- 20:39 Rifiuti: Costa, Stato fissa le linee guida

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa precisa "di non aver mai detto che la competenza a stabilire la cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso vada attribuita esclusivamente alle Regioni e Province Autonome". E' quanto si legge in una nota del ministero dell'Ambiente in riferimento a una notizia d'agenzia che dà conto della Commissione Ambiente ed Energia della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome tenutasi oggi."Per evitare il far west dei rifiuti il ministro ha evidenziato come sia opportuno introdurre delle linee guida valide su tutto il territorio nazionale, sulla cui base interverranno le Regioni caso per caso", si legge ancora.