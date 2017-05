RIFIUTI: DI MAIO, A ROMA SITUAZIONE MIGLIORA MA COLPE DI ZINGARETTI

11 maggio 2017- 12:18

Roma, 11 mag. (AdnKronos) - La questione dei rifiuti a Roma "noi ci prendiamo la responsabilità di risolverla e la situazione è in netto miglioramento e sta migliorando considerevolmente e nei prossimi giorni andrà verso la normalizzazione". Lo ha affermato il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, di M5S, ospite di 'Dentro i fatti' su Sky Tg 24. "Ma i danni e il problema -ha aggiunto- sono stati provocati dalla Regione di Zingaretti non autorizzando Acea e Ama a sversare in alcuni impianti della Regione. Noi ci stiamo prendendo la responsabilità di rimettere a posto Roma dal primo giorno che abbiamo iniziato a governarla, ma sappiano i cittadini che qui c'è una Regione del Partito democratico che per quattro mesi non risponde su un'emergenza che poteva non essere emergenza" e "si sta utilizzando Roma per distogliere l'attenzione dalla Boschi". Quanto alle critiche del New York Times, "è quello che ci ha accusato -replica Di Maio- di essere responsabili dell'epidemia di morbillo in questo Paese", mentre "avrebbe dovuto chiedere al ministro della Salute perchè in questo Paese il morbillo continua a proliferare".