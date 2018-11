16 novembre 2018- 19:19 Rifiuti: Di Maio, lunedì a Caivano, smetteranno di chiamarla Terra dei fuochi

Roma, 16 nov. (AdnKronos) - "Lunedì sarò a Caivano insieme ai ministri Sergio Costa, Alfonso Bonafede, Barbara Lezzi e Elisabetta Trenta. Torno nella mia terra insieme a gran parte del governo con un unico obiettivo: far sapere al mondo che la Terra dei fuochi presto smetterà di essere chiamata così". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, annunciando un'evento -lunedì sera alle 19.30 a Caivano- che seguirà la firma del protocollo d'intesa in Prefettura a Caserta, dove sarà presente anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.Quello di Caivano "sarà un evento straordinario. Questa è una battaglia storica del MoVimento 5 Stelle che da sempre si è battuto contro i crimini ambientali e contro la Camorra. Il mio popolo sappia che non è più solo e lunedì sera coglieremo questa occasione per abbracciarvi tutti! Nessuno verrà più abbandonato al proprio destino, vi aspettiamo! Forza Terra Mia!", conclude Di Maio.