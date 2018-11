19 novembre 2018- 19:20 Rifiuti: Di Maio, Salvini in Campania? Non siamo cani che segnano territorio

Caserta, 19 nov. (AdnKronos) - “I politici non sono cani che segnano il territorio, Salvini qui non solo è ben accetto, ma ci serve il suo contributo, come ministro dell’Interno, per la sicurezza del territorio”. Così il vicepremier Luigi Di Maio, in conferenza stampa a Caserta, rispondendo a una domanda sulla presenza di Matteo Salvini in Campania. “Questa è una grande squadra che farà grandi cose per il Paese e intendo tutta la squadra del governo -va avanti Di Maio- Mi spiace, Salvini ha dovuto allontanarsi perché in una cena di gala al Quirinale rappresenta il governo”.