16 ottobre 2019- 15:59 Rifiuti: discariche Oikos in Sicilia, M5S chiede chiarimenti al governo

Palermo, 16 ott. (Adnkronos) - Fare chiarezza sulle discariche della Oikos a Motta, in provincia di Catania. E' la richiesta avanzata dalla deputata del M5S Simona Suriano con una interrogazione ai ministri dell’Ambiente, della Salute e dell’Istruzione. In particolare Suriano ha chiesto di accertare "eventuali contaminazioni inquinanti e potenzialmente dannose per i cittadini, l’apertura di un tavolo tecnico per fare luce sull’iter che ha portato alle autorizzazioni e un approfondimento su una missiva inviata dai legali della Oikos ai dirigenti scolastici in occasione della marcia contro i cambiamenti climatici". "Vogliamo sollecitare i ministri competenti - ha sottolineato Suriano - A Motta e Misterbianco i cittadini debbono subire la presenza di due discariche, una chiusa nel 2014 per danno ambientale e mai bonificata, che hanno stravolto il paesaggio e che sono state oggetto anche di indagini giudiziarie. Allarma in particolar modo un rilievo dell’Arpa che avrebbe accertato la presenza di acqua con una concentrazione di nitriti, solfati, manganese e boro, superiore alle soglie di contaminazione. Inoltre vorremmo capire come sia stata concessa l’autorizzazione per la discarica Valanghe d’Inverno in aree che dovrebbero essere agricole". "Stiamo lavorando a tutti i livelli istituzionali per far luce sugli iter e per riuscire ad ottenere la Vis, la valutazione dell’impatto sanitario, per i nostri territori di Misterbianco e Motta Sant’Anastasia - ha aggiunto la deputata regionale del Movimento Jose Marano - I cittadini di questi luoghi pagano da troppo tempo un caro prezzo".