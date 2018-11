21 novembre 2018- 18:55 Rifiuti: Fp Cgil, serve strategia nazionale, ruolo pubblico e chiusura ciclo

Roma, 21 nov. (AdnKronos) - "Una discussione che ci porta indietro di anni, quando al contrario sui rifiuti ci sarebbe bisogno di una strategia nazionale fondata sul pubblico e la chiusura del ciclo". A sostenerlo è la Funzione Pubblica Cgil, categoria che rappresenta le lavoratrici e i lavoratori dell'igiene ambientale, in merito al "dibattito che si è aperto in questi giorni sul trattamento dei rifiuti in Campania e ci riporta indietro di diversi anni".Secondo la Fp Cgil, "l'emergenza Terra dei fuochi oggi, a differenza di allora, non può che essere affrontata sfruttando gli enormi passi in avanti fatti dal settore del trattamento in termini tecnologici e industriali. Non si tratta né di demonizzare l'utilizzo di impianti di trattamento, né di pensare che l'inceneritore in ogni provincia possa essere una soluzione. E non può essere sicuramente un sistema sostenibile per migliaia di amministrazioni locali il trasporto dei rifiuti dal centro sud agli impianti del nord. Alla Campania, a Roma e a tutto il Mezzogiorno servono politiche radicalmente differenti".