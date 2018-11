21 novembre 2018- 18:55 Rifiuti: Fp Cgil, serve strategia nazionale, ruolo pubblico e chiusura ciclo (2)

(AdnKronos) - Nel dettaglio, osserva la categoria della Cgil, "occorre ripensare al ciclo dei rifiuti con una logica industriale, attraverso una strategia nazionale sulla costruzione di impianti per il trattamento dei rifiuti che metta al centro il ruolo del sistema pubblico e che consenta la chiusura del ciclo stesso. Servono strategie concrete su prevenzione, riduzione dei rifiuti, riuso e recupero anche energetico; sistemi di tariffazione puntuale per premiare economicamente le utenze più virtuose e responsabilizzare i cittadini; investimenti, a partire dalla creazione di nuova occupazione, per incrementare la quantità e la qualità della raccolta differenziata e per ridurre i materiali da smaltire a vantaggio dello sviluppo dell'economia circolare di tutto il paese". Queste, continua, "sono le scelte da compiere urgentemente senza riproporre discussioni vecchie di venti anni, esclusivamente per scopi elettorali, e lasciare nel degrado totale i cittadini di tante regioni e migliaia di lavoratori che lavorano in condizione disumane, spesso senza stipendio, nonostante le tasse sui rifiuti al sud siano quasi il doppio del nord del paese", conclude la Fp Cgil.