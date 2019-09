19 settembre 2019- 17:44 Rifiuti: Fumetta (Rc), 'Antimafia faccia luce su sistema criminogeno'

Palermo, 19 set. (AdnKronos) - "Auspichiamo che l’audizione del sindaco di Palermo presso la commissione Antimafia del parlamento siciliano possa servire da spinta per una indagine su cosa è il sistema dei rifiuti in Sicilia e su chi ne tesse le fila". Così il segretario provinciale di Rifondazione Comunista Palermo Vincenzo Fumetta."Noi siamo convinti che alle spalle vi sia un sistema criminogeno che si regge su enormi interessi economici che coinvolgono soggetti leciti e soggetti illeciti che stanno operando contro la città e la sua amministrazione - aggiunge - Ciò che sta accadendo a Bellolampo, principale discarica pubblica della Sicilia, da giugno a oggi è emblematico. Un'insieme di ostruzionismi agisce su più livelli con l'intento di far fallire il sistema pubblico di raccolta e smistamento dei rifiuti nella quinta città d'Italia. Rifondazione Comunista - conclude - si augura che l'indagine della commissione Antimafia possa portare alla luce tutto il marcio, permettendo alla nostra città di continuare ad avere una gestione pubblica le cui ricadute economiche continuino a essere a beneficio della collettività e non di gruppi economici privati".