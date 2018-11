19 novembre 2018- 19:21 Rifiuti: Gelmini, dal governo solo acqua fresca

Roma, 19 nov. (AdnKronos) - “Sui rifiuti, all’emergenza di un intero territorio, il governo gialloverde risponde con un vago protocollo d’intesa con la Regione Campania e con qualche frase ad effetto di Luigi Di Maio, che dopo aver abolito la povertà vuole con un colpo di bacchetta trasformare la ‘terra dei fuochi’ in ‘terra dei cuori’. Acqua fresca, e nulla più". Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera."Fa riflettere, invece, l’assenza dell’altro vicepremier Matteo Salvini alla conferenza stampa post firma. Il leader della Lega che si perde un appuntamento con i giornalisti -aggiunge l'esponente azzurra- è davvero una rarità. La cena di gala al Quirinale? Più che un impegno irrinunciabile sembra un pretesto per non mettere la faccia su un documento non condiviso. Sulla gestione dei rifiuti Movimento 5 Stelle e Lega sono e restano divisi. Due programmi e due visioni del mondo non possono fondersi a freddo".