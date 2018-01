RIFIUTI: GENTILONI ARRIVA A PALERMO E GRUPPO SINDACI GLI CHIEDE INCONTRO URGENTE

29 gennaio 2018- 11:07

Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - Un gruppo di sindaci del Palermitano ha chiesto al premier Paolo Gentiloni un incontro per discutere dell’emergenza rifiuti in cui sono piombati una 50ina di enti locali della provincia di Palermo e Trapani, dopo lo stop al conferimento dei rifiuti nella discarica di Bellolampo, ormai quasi satura. L’occasione è stato l’arrivo del presidente del Consiglio al Teatro Massimo di Palermo per l’inaugurazione di Palermo Capitale della Cultura. A fare gli onori di casa il governatore siciliano, Nello Musumeci, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccicchè, e il sindaco del capoluogo siciliano, Leoluca Orlando. Insieme a Gentiloni anche il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini. Accolto da un applauso, il presidente del Consiglio dei Ministri si è fermato a stringere le mani a diversi sindaci presenti in platea, che hanno chiesto al premier un incontro al termine della cerimonia.