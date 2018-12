5 dicembre 2018- 21:04 Rifiuti: Girotto, altro che Danimarca, modello adeguato è Treviso

Roma, 5 dic. (AdnKronos) - "In tema di rifiuti gli investimenti da fare sono su riprogettazione/redesign, raccolta differenziata domiciliare, impianti moderni di trattamento a freddo finalizzati a recupero materia, impianti di riciclo e impianti di compostaggio all'avanguardia. Chi spinge per modelli di inceneritori virtuosi come quelli della Danimarca, non sa di cosa parla: nel piccolo paese del nord Europa viene inviato al riciclo o al compostaggio solo il 49% dei rifiuti urbani". Così in una nota è il presidente della X commissione del Senato Gianni Girotto (M5S). "Una percentuale molto bassa - sottolinea Girotto-, che spiega bene come uno Stato così piccolo sia pieno di inceneritori disseminati qua e là. Il modello da seguire, lo ripetiamo, è quello di Treviso, in cui si è spinto sulla raccolta differenziata domiciliare, impianti moderni di trattamento a freddo finalizzati a recupero materia, impianti di riciclo e impianti di compostaggio". Da presidente della commissione Industria del Senato, rileva, "annuncio che stiamo programmando visite in bacini italiani appunto come Treviso o Mantova dove la differenziata è sopra l'80%. Gli inceneritori sono un dannoso salto indietro di vent'anni che non vogliamo affatto fare".