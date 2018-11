15 novembre 2018- 19:15 Rifiuti: governo si spacca, nuovo scontro Di Maio-Salvini su inceneritori (3)

(AdnKronos) - "Sui rifiuti occorre fare passi in avanti, non indietro, con pratiche e sistemi nuovi - va avanti Fico - Oggi un'emergenza c'è in Campania: quella degli incendi negli impianti ed è lì che il Viminale ha una responsabilità importante che sono certo saprà fronteggiare molto meglio di come ha fatto finora".Anche il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, fa quadrato: "Quando arriva l'inceneritore, o termovalorizzatore, il ciclo dei rifiuti è fallito. Stiamo lavorando ogni giorno per portare l'Italia, e non solo la Terra dei Fuochi, fuori dall'ormai cronico ritardo nella gestione del ciclo dei rifiuti. Riduzione, riuso, recupero, riciclo, sono le quattro R che devono diventare un mantra per tutti. Chi non è in sintonia con queste direttrici vive in un'epoca passata".Infine il neo presidente della commissione Antimafia Nicola Morra, eletto ieri anche coi voti della Lega. L'organismo che presiede, in collegamento con la commissione rifiuti, spenderà il massimo impegno sul business illegale della costruzione dei termovalorizzatori e delle discariche, assicura Morra in una nota, ricordando -non a caso- come la camorra abbia da diversi anni fiutato il guadagno facile con questo tipo di attività.