9 maggio 2018- 08:42 Rifiuti: Grillo ironizza da New York, cercano di imitarci ma non riescono

Roma, 9 mag. (AdnKronos) - Una foto che lo ritrae a New York sorridente, in abito scuro e con un piede appoggiato su alcuni sacchetti di spazzatura lasciati su un marciapiede in attesa della raccolta. Mentre a Roma cresce la polemica sui rifiuti, Beppe Grillo ironizza dagli Usa: "Cercano di imitarci ma non ce la faranno mai!", scrive infatti il garante del M5S su Instagram.