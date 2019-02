26 febbraio 2019- 16:29 Rifiuti: in Veneto aumentano le tonnellate di quelli recuperati (2)

(AdnKronos) - Gli impianti del Veneto che nel 2017 hanno svolto operazioni di recupero sui rifiuti da C&D sono 406, distribuiti in modo uniforme su tutto il territorio regionale.“Questi dati mostrano come sia necessario puntare sull’economia circolare sia nel settore delle attività estrattive, riducendo il prelievo di materiali, l’impatto delle cave e sia nel settore dell’edilizia riutilizzando i rifiuti inerti provenienti dalle costruzioni attraverso il coinvolgimento di tutta la filiera e delle infrastrutture. - dichiara Giuseppe Fedalto, presidente CCIAA Venezia Rovigo - Secondo le stime di Legambiente, occorrono fino a 400 tonnellate di inerti per costruire una casa, 30.000 per un chilometro di strada e 300.000 per uno stadio. Per questo è necessario sensibilizzare e incentivare tutta la filiera affinché vengano messe in pratica i principi dell’economia circolare”.A questo proposito nel rapporto della Camera di Commercio e della Fondazione per lo Sviluppo sostenibile è stata riservata una parte alla percezione e alle esigenze degli stakeholder sulle possibilità di incrementare l’economia circolare nel settore delle costruzioni in Veneto, di questi l’86% ha risposto in maniera positiva ed entusiasta. La maggior parte di loro ritiene che esistano margini di crescita per diversi materiali da riciclo, ma sottolinea la necessità di disporre un quadro legislativo e normativo meno controverso e maggiormente aperto.