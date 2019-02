26 febbraio 2019- 16:29 Rifiuti: in Veneto aumentano le tonnellate di quelli recuperati (3)

(AdnKronos) - “Il Veneto ha già raggiunto buoni risultati nella gestione dei rifiuti da costruzione e demolizioni, ma nell’ottica dell’economia circolare possono essere migliorati riducendo la produzione di rifiuti e aumentando il riciclo di qualità che sostituisca, in modo più consistente, materie prime vergini prelevate con le cave. Su 4,9 Mt di rifiuti da costruzione e demolizione, circa 3,1 Mt sono impiegati per produrre aggregati riciclati (il 63,5%) in Veneto c’è quindi margine di miglioramento", commenta Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile."E può migliorare eliminando gli ostacoli segnalati dagli operatori del settore, attraverso un maggiore impegno da parte delle Pubbliche Amministrazioni locali nella promozione dei Criteri Ambientali Minimi sull’impiego di materiali riciclati nei Capitolati d’appalto, la realizzazione di disciplinari tecnici che stimolino un maggiore utilizzo degli aggregati riciclati, la diffusione di una migliore conoscenza della tipologia e quantità dei rifiuti prodotti e della ottimizzazione del loro reimpiego”, conclude.