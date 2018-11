26 novembre 2018- 12:52 Rifiuti: Legambiente, in Veneto i Comuni free sono 245

Padova, 26 nov. (AdnKronos) - Inizia oggi la III edizione del Forum Rifiuti Veneto, con la presentazione del Dossier Comuni ricicloni e la premiazione dei Comuni Rifiuti free. Il Veneto conferma l'ottimo risultato delle scorse edizioni con i Comuni rifiuti free che passano da 219 a 245. I Comuni premiati da Legambiente a livello nazionale sono stati 505.La classifica del Dossier Comuni ricicloni Veneto viene stilata non sul dato parziale della percentuale di raccolta differenziata ma sul rifiuti finale che va a smaltimento andando a premiare non solo che si impegna nella raccolta differenziata ma anche chi si impegna nella riduzione della produzione di rifiuti."I dati che abbiamo presentato mostrano con chiarezza l'efficienza del sistema Veneto di raccolta differenziata di rifiuti, modello che se ampliato a tutti i Comuni della regione permetterebbe di raggiungere a tutta la regione la quota “rifiuti free” di 75 kg/ab eq. per anno – il commento di Luigi Lazzaro, presidente di Legambiente Veneto – solo così si può impedire l'apertura di nuovi inceneritori e rallentare il riempimento delle discariche in vista della diffusione dell'economia circolare grazie all'abbattimento delle barriere non tecnologiche come alcune normative obsolete".