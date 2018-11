26 novembre 2018- 12:52 Rifiuti: Legambiente, in Veneto i Comuni free sono 245 (3)

(AdnKronos) - Per quanto riguarda invece i capoluoghi tra 15mila e 30mila abitanti il primo posto va a Vedelago (TV), con 30,4 kg di rifiuto secco per ab. eq. per anno e una raccolta differenziata di 83.2%, il secondo posto a Preganziol (TV) e il terzo a Paese (TV). Per i comuni tra 5000 e 15mila abitanti apre invece la classifica Trevignano (TV) con 26,4 kg/ab. eq. per anno e una raccolta differenziata all'85.6%, seguito da Breda di Piave (TV) e San Zenone degli Ezzelini (TV).Tra i Comuni con meno di 5000 abitanti, infine, il podio è composto dal già nominato Castelcucco (TV), da San Gregorio delle Alpi (BL) e da Sospirolo (BL).Per quanto riguarda invece i capoluoghi, apre la classifica Treviso, che pur peggiorando lievemente sulla raccolta differenziata rispetto all'anno scorso con un 81,8%, migliora nella riduzione nella produzione del secco raggiungendo il 58,4 kg/ab. eq. per anno. Seguono sul podio, migliorando rispetto al 2015-6, Belluno e Vicenza con rispettivamente 69,5 e 73,2 kg/ab eq. per anno e una raccolta differenziata al 149,3 e al 69%. Al centro della classifica ci sono Venezia e Verona: il capoluogo di Regione migliora sia nella produzione del secco (239,5 kg/ab eq. per anno) sia nella raccolta differenziata al 51,8%; peggiora invece, rispetto agli anni precedenti, Verona con una produzione di secco procapite di 241.9 kg/ab eq. per anno e una raccolta differenziata al 47,7%.