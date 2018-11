26 novembre 2018- 12:52 Rifiuti: Legambiente, in Veneto i Comuni free sono 245 (4)

(AdnKronos) - Chiudono la classifica Rovigo e Padova: se la prima peggiora - con una produzione di secco di 256,4 kg/ab. eq. per anno e una raccolta differenziata al 52,4% - la seconda migliora scendendo a 258,4 kg/ab. eq. per anno e arrivando a una raccolta differenziata del 50,9%.La plastica è una delle filiere al centro della discussione del Forum Rifiuti Veneto che ha visto un confronto tra operatori del settore, industrie e istituzioni sulle criticità che stanno emergendo e sulle possibili soluzioni.“Per Legambiente una delle sfide che deve coinvolgere i territori veneti è quella della plastica - dice concludendo Lazzaro -. In questo contesto abbiamo lanciato un’ulteriore sfida ai Comuni virtuosi che abbiamo invitato a liberarsi dalla plastica partendo dalla messa al bando dell’usa e getta in materiale monouso non riciclabile e non compostabile, un’azione necessaria per la tutela dell’ambiente e dei mari ormai invasi dalla plastica”.