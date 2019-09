10 settembre 2019- 16:31 Rifiuti: M5S, 'Aumento differenziata? Musumeci camuffa emergenza Palermo'

Palermo, 10 set. (AdnKronos) - I dati sulla raccolta differenziata in aumento? Solo un "escamotage di Musumeci per camuffare l’emergenza di Palermo e delle grandi città". Così i deputati regionali del M5S e componenti della commissione Ambiente Ars Giampiero Trizzino, Stefania Campo, Nunzio Di Paola e Valentina Palmeri, commentano i dati diffusi ieri dalla presidenza della Regione siciliana. "Palermo al 19% di differenziata, Messina al 21,5 e Catania all’11,5: le tre città principali della Sicilia restano inchiodate a percentuali misere e Musumeci che fa? - sottolineano i pentastellati - Esalta con toni trionfalistici la media del 39% che risulta dai piccoli centri e camuffa l’emergenza delle grandi città, come Palermo, quinta città d’Italia, dove si sta sfiorando una crisi ambientale degna di quella che seppellì Napoli qualche anno fa. Cosa c’è da essere soddisfatti?.