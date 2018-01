RIFIUTI: MUSUMECI, CON GENTILONI BREVE CONFRONTO PER SBLOCCARE SITUAZIONE

29 gennaio 2018- 10:53

Palermo, 29 gen. (AdnKronos) - "Io sarei di cattivo gusto se ponessi oggi al presidente Gentiloni il problema dei rifiuti. Sono convinto che la sua sensibilità gli suggerirà la necessità magari di fare un breve confronto per capire se abbiamo fatto qualche passo avanti, e quindi sperare che nei prossimi giorni la situazione si possa sbloccare". Lo ha detto il Presidente della regione siciliana Nello Musumeci parlando dell'arrivo a Palermo del premier Paolo Gentiloni, in occasione della cerimonia di apertura per Palermo Capitale della Cultura. Nei giorni scorsi, Musumeci aveva incontrato Gentiloni a Palazzo Chigi per chiedergli i poteri speciali per i rifiuti. La situazione in molte discariche è ormai al collasso nell'isola.