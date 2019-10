21 ottobre 2019- 12:51 Rifiuti: Musumeci, 'contrario a inceneritore nella Valle del Mela' (2)

(Adnkronos) - "Mi rifiuto di pensare - continua Musumeci - che sia solo speculazione politica orchestrata da chi cerca visibilità, non potendone avere in altro modo. Voglio invece sperare che sia solo l'ansia di chi teme che la Regione possa, come nel lungo passato, continuare a restare inerte e inerme, se non complice, di fronte alla devastazione dei propri territori. Avrò il piacere di incontrare nelle prossime settimane quei volontari ambientalisti per ascoltare le loro proposte e concordare assieme ai sindaci della zona concrete iniziative di risanamento".