RIFIUTI: MUSUMECI, MOMENTO DRAMMATICO MA VOLTEREMO PAGINA

13 gennaio 2018- 18:28

Palermo, 13 gen. (AdnKronos) - "La Sicilia sta attraversando un momento drammatico e abbiamo il dovere di dare risposte immediate ai cittadini, recuperando il gravissimo ritardo accumulato negli anni. Per farlo, però, dobbiamo lavorare su più fronti, nel breve e medio periodo, per poter arrivare tra cinque anni a essere una Regione con standard di efficienza al pari delle altre". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, che oggi ha effettuato un sopralluogo a Bellolampo, insieme al sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, per rendersi conto personalmente della situazione della discarica, che tra alcuni mesi sarà completamente satura, aggravando ancora di più la già emergenziale situazione nell’Isola.Subito dopo, il governatore ha convocato d’urgenza un vertice a Palazzo d’Orleans proprio per trovare soluzioni al problema della capienza della discarica. All’incontro hanno preso parte l’assessore regionale del Territorio e ambiente, Toto Cordaro, il sindaco di Palermo e il suo vice, Sergio Marino, il dirigente generale del dipartimento regionale Acqua e rifiuti, Salvo Cocina, i rappresentanti della Rap e il consulente della Regione per la tematica dell’ambiente, Aurelio Angelini. Durante la riunione, Musumeci ha annunciato che giovedì prossimo sarà ricevuto dal presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, per informarlo della situazione siciliana e chiedere alcuni poteri straordinari per risolvere il problema in tempi celeri. Musumeci ha ribadito l’intenzione del governo regionale di procedere alla modifica della legge in materia di rifiuti "superando le fallimentari Srr e facendo transitare le competenze in capo alle tre città metropolitane e ai sei Liberi consorzi di comuni. Non sarà semplice - ha concluso - ma sono convinto che troveremo in Parlamento tutta la sensibilità necessaria per voltare finalmente pagina".