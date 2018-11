19 novembre 2018- 20:32 Rifiuti: nota portavoce, Salvini non presente per ritardo conferenza stampa

Roma, 19 nov. (AdnKronos) - "In merito ad alcune ricostruzioni di stampa che stanno circolando in queste ore, si precisa che Matteo Salvini non ha partecipato alla conferenza stampa a Caserta a causa del suo impegno al Quirinale, già previsto e già noto. L'inizio della conferenza stampa è slittato e questo ha impedito a Salvini di poter partecipare come invece era previsto che facesse". E' quanto precisa una nota congiunta dei portavoce del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dei suoi vice, Matteo Salvini e Luigi Di Maio."Qualsiasi altra ricostruzione o retroscena è del tutto priva di fondamento".