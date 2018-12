31 dicembre 2018- 11:42 Rifiuti: Orlando, se i dirigenti non sono adeguati vadano a casa

Palermo, 31 dic. (AdnKronos) - "L'emergenza rifiuti? Non è una emergenza finanziaria ma organizzativa". Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando parlando del problema dei rifiuti in città. "La Rap - ha detto - ha ricevuto quest'anno 159 milioni di euro, significa anche il pagamento di somme arretrate, oltre a quelle previste dal contratto di servizi. Quindi, è bene che l'organizzazione cambi. L'ho detto con molta chiarezza, ho costituito una commissione di indagine perché se i dirigenti non sono adeguati, vadano a casa". E ha concluso: "Oggi la Rap è messa in sicurezza".