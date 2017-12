RIFIUTI: ORLANDO, USCIRE DA SITUAZIONE CALAMITà ISTITUZIONALE

13 dicembre 2017- 10:52

Palermo, 13 dic. (AdnKronos) - "Il settore dei rifiuti in Sicilia è uno fra quelli più delicati, come confermato da tante indagini della Magistratura e della Commissione Antimafia. E' un settore delicato, quasi esplosivo, per gli interessi milionari che gli gravitano attorno e per le ripercussioni che ha sulla vita dei cittadini e delle Amministrazioni pubbliche". Così, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. "Per questo è necessario che si esca finalmente dalla situazione di calamità istituzionale che lo ha caratterizzato negli ultimi anni, con scelte organiche e ponderate che valorizzino esperienze come quella palermitana, dove negli ultimi anni è stato ricostruito, dalle ceneri della fallimentare esperienza di Amia -dice - un servizio pubblico in costante crescita in termini numerici e di qualità e che ha lasciato fuori dalla porta i grandi interessi dei gruppi privati, spesso paravento di interessi criminali e mafiosi. Occorre pensare in modo organico a tutto il servizio, in tutta la Regione e rispetto a tutto il ciclo dei rifiuto, senza immaginare facili e pericolose scorciatoie che partano dai megainceneritori".